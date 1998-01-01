Американские военные направят корабли в Арктику

Будущим летом военные США планируют отправить свои корабли в Арктику для тестирования в условиях высоких широт. Такое заявление сделал глава ВМС Соединенных Штатов Ричард Спенсер, сообщает USNI News.

Первым американским авианосцем, который после тридцатилетнего перерыва осенью 2018 года пересек Северный полярный круг, стал «Гарри Трумэн». В этой части Мирового океана корабль выполнял задание НАТО. Целью миссии была проверка боеспособности в условиях холодного климата.

Арктические районы становятся все более судоходными по причине таяния льдов. Туда растет и поток туристов. Береговая охрана Соединенных Штатов начала работу над созданием флотилии ледоколов именно по этой причине.

ВМС США отныне также весьма заинтересованы в том, чтобы укрепить свое присутствие в этом регионе, сообщает телеканал «360».

Ранее Пятый канал сообщил, что США признали обладание Россией оружия с эффектом «четвертого измерения».