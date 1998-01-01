«Девяток» яиц россиян удивил, но не сломил — в сети шутят над маркетологами

, 1:35 Фото 51

Некоторые ищут подвох в неожиданном сокращении количества яиц в упаковке, другие смирились, третьи отправились «на разведку» в магазин — тема взволновала общество.

Фото: www.globallookpress.com

Неунывающие россияне продолжают гадать, что же будет после того, как вместо привычных для многих поколений десяти яиц в упаковке в продуктовых магазинах теперь продаются «девятки».

Часть наших сограждан, не теряя бодрости, духа, предполагает, что с каждым годом из упаковки будет убавляться по яйцу. Так, на сайте товаров и услуг «Юла» уже появилось объявление о продаже специальной подставки именно для восьми яиц. Авторы этого предложения написали:

— Будем в тренде еще до того, как он появится: подставка для «восьмерок» яиц, — гласит объявление.

Кое-кто пошел дальше и опубликовал фото с прилавка магазина, где продается упаковка лишь с семью яйцами.

— Девяток уже не актуально, семяток не изволите ли? — написал посетитель магазина.

Twitter @nnikulino

Есть и гневные отзывы: один из недовольных сокращением яиц в упаковке сфотографировался с плакатом:

— **** с ним с Курилами, верните яйцо!

Twitter @sava_off

Для творческих натур маркетинговый ход российских производителей стал отличным поводом для самовыражения. 

Некоторые пытливые сограждане решили сходить «на разведку» в магазин и лично убедиться в количестве яиц:

— Прошел сегодня все торговые в городе, так и не нашел «девяток» яиц одной упаковкой, пришлось взять десять, но, чтобы быть в тренде, одно вытащил и разбил. Но продавщица потребовала заплатить все же за десяток яиц, — поделился впечатлениями один из покупателей.

А некоторые вспомнили и русские народные сказки:

— Убрали, потому что в каждом десятом яйце — Смерть Кощеева. Что не понятно?

Ранее Пятый канал сообщал, как производители продуктов питания придумали новую уловку: чтобы скрыть рост цен, они уменьшают вес упаковки.

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