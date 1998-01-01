Неунывающие россияне продолжают гадать, что же будет после того, как вместо привычных для многих поколений десяти яиц в упаковке в продуктовых магазинах теперь продаются «девятки».

Часть наших сограждан, не теряя бодрости, духа, предполагает, что с каждым годом из упаковки будет убавляться по яйцу. Так, на сайте товаров и услуг «Юла» уже появилось объявление о продаже специальной подставки именно для восьми яиц. Авторы этого предложения написали:

— Будем в тренде еще до того, как он появится: подставка для «восьмерок» яиц, — гласит объявление.

На днях в супермаркетах появился инновационный «девяток яиц» — давайте готовиться следующему витку эволюции.



Будем в тренде ещё до того, как он появится: https://t.co/OivmczGVUY pic.twitter.com/w81qBxRzgM — Юла (@youla_ru) 11 января 2019 г.

Кое-кто пошел дальше и опубликовал фото с прилавка магазина, где продается упаковка лишь с семью яйцами.

— Девяток уже не актуально, семяток не изволите ли? — написал посетитель магазина.

Twitter @nnikulino

Есть и гневные отзывы: один из недовольных сокращением яиц в упаковке сфотографировался с плакатом:

— **** с ним с Курилами, верните яйцо!

Twitter @sava_off

Для творческих натур маркетинговый ход российских производителей стал отличным поводом для самовыражения.

Некоторые пытливые сограждане решили сходить «на разведку» в магазин и лично убедиться в количестве яиц:

— Прошел сегодня все торговые в городе, так и не нашел «девяток» яиц одной упаковкой, пришлось взять десять, но, чтобы быть в тренде, одно вытащил и разбил. Но продавщица потребовала заплатить все же за десяток яиц, — поделился впечатлениями один из покупателей.

А некоторые вспомнили и русские народные сказки:

— Убрали, потому что в каждом десятом яйце — Смерть Кощеева. Что не понятно?

Ранее Пятый канал сообщал, как производители продуктов питания придумали новую уловку: чтобы скрыть рост цен, они уменьшают вес упаковки.