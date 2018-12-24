ЧП под Иркутском: с рельсов сошли почти три десятка вагонов

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Грузовой состав перевозил уголь. Авария произошла в субботу, 12 января.

Фото, видео: МЧС по Иркустской области

В Иркутской области с рельсов сошли 29 грузовых вагонов. Инцидент произошел утром в субботу, 12 января.

О происшествии сообщило региональное управление МЧС. Как указано на официальном сайте ведомства, авария произошла в 9.20 (4.20 по московскому времени — прим.ред.) на 4969 километре Восточно-Сибирской Железной Дороги на перегоне «Делюр-Тыреть» в Заларинском районе области.

— На место происшествия прибыл первый восстановительный поезд со станции «Зима», с бригадой специалистов. Начаты аварийные работы, — информирует МЧС.

Также к месту крушения грузового состава направлены еще две бригады — поезда с ними следуют на место ЧП со станций «Иркутск-Сортировочный» и «Нижнеудинск».

Сообщается, что при сходе вагонов с рельсов никто не пострадал, однако серьезный урон нанесен опорам контактной сети. Кроме того, повреждены порядка 300 метров железнодорожного полотна в обоих направлениях.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в Дании в результате железнодорожной катастрофы погибли шесть человек.

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