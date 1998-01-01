Два человека погибли в результате взрыва в Париже

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Министр внутренних дел Франции назвал число погибших в результате детонации газа на улице Тревиз.

Фото: Twitter @croissandeau

Тема:
Взрыв в Париже 5

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер сообщил о двух погибших в результате взрыва газа в парижской булочной, передает ТАСС.

По последним данным, десять человек получили тяжелые ранения, порядка 37 отделались легкими травмами.

Ранее сообщалось о четырех пожарных, находящихся в крайне тяжелом состоянии после инцидента на улице Тревиз, 12 января, где взрывной волной частично разрушило дом. По предварительным данным, спасатели были вызваны на место до взрыва из-за сильного запаха газа.

В результате мощного хлопка были разрушены помещение булочной, обрушились стены — под завалами могут находится люди. Пострадавших эвакуировали вертолетами с площади Оперы, располагающейся неподалеку. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа.

Ранее Пятый канал публиковал видео с места взрыва в столице Франции.

Тема:
Взрыв в Париже 5
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