Два человека погибли в результате взрыва в Париже

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер сообщил о двух погибших в результате взрыва газа в парижской булочной, передает ТАСС.

По последним данным, десять человек получили тяжелые ранения, порядка 37 отделались легкими травмами.

Ранее сообщалось о четырех пожарных, находящихся в крайне тяжелом состоянии после инцидента на улице Тревиз, 12 января, где взрывной волной частично разрушило дом. По предварительным данным, спасатели были вызваны на место до взрыва из-за сильного запаха газа.

В результате мощного хлопка были разрушены помещение булочной, обрушились стены — под завалами могут находится люди. Пострадавших эвакуировали вертолетами с площади Оперы, располагающейся неподалеку. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа.

Ранее Пятый канал публиковал видео с места взрыва в столице Франции.