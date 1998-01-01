При взрыве в Париже пострадал украинский турист

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Мужчина проживал в гостинице напротив булочной, где произошло ЧП.

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Взрыв в Париже 7

В результате взрыва в парижской булочной ранения получил гражданин Украины. Как сообщает РБК, данные о пострадавшем в субботу, 12 января, обнародовал «Укринформ» со ссылкой на руководителя консульского отдела посольства Украины во Франции Николая Собко.

По информации украинских СМИ, их соотечественник снимал номер в гостинице напротив пекарни. Во время происшествия подданный Украины получил незначительные травмы.

Мощный взрыв в пекарне на улице Тревиз в Париже раздался днем в субботу, 12 января. Взрывной волной частично разрушило дом, в котором находилась булочная. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа. В результате происшествия погибли два человека, еще 47 человек получили ранения различной степени тяжести.

Тема:
Взрыв в Париже 7
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