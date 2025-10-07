Три взрыва прогремели у офиса французского премьер-министра
Там шло совещание ушедшего в отставку главы правительства Себастьена Лекорню.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Telmo Pinto; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Париже в нескольких метрах от офиса премьер-министра прогремели три взрыва. Сообщается, что в тот момент там проходило совещание ушедшего накануне в отставку главы правительства Себастьена Лекорню. После взрывов начался пожар.
По предварительной версии, причиной взрывов стал загоревшийся грузовик с газовыми баллонами, о пострадавших пока не сообщается.
Тем временем, ранее 5-tv.ru писал, протесты против Макрона переросли в массовые столкновения. Блокировки автомагистралей, саботаж в энергетике и на железных дорогах, рядом с вокзалами жгут костры. Не открылись аптеки, врачи и учителя не вышли на работу; да и куда идти, если даже их ученики на баррикадах — вход в один из парижских лицеев перекрыли мусорными баками.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 21 июн
- У посольства РФ нет данных о пострадавших при взрыве в Париже россиянах
- 13 янв
- При взрыве в Париже пострадал украинский турист
- 12 янв
- Парижская полиция задержала 40 человек на акции «желтых жилетов» — видео
- 12 янв
- Два человека погибли в результате взрыва в Париже
- 12 янв
- Прямая трансляция с места взрыва в Париже
- 12 янв
- Видео: под завалами дома после взрыва в Париже могут оставаться люди
- 12 янв
- Первые кадры с места взрыва в Париже
- 12 янв
- В центре Парижа прогремел взрыв
88%
Нашли ошибку?