Прямая трансляция с места взрыва в Париже

Мощный взрыв произошел в Париже в одном из магазинов в центре города, 12 января. В результате ЧП в девятом округе города пострадали порядка 20 человек, в том числе пожарный.

Сообщается, что под завалами могут оставаться люди. На месте ЧП слышны крики о помощи, доносящиеся из разрушенного дома.

Посольство РФ проверяет информацию, есть ли среди раненных граждане РФ.

Пожарные работают на месте ЧП. Сотрудники правоохранительных органов выясняют причины этого инцидента.

Полицейские также отмечают, что не видят связи между акциями желтых жилетов и этим ЧП.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что причиной взрыва в жилом районе Парижа могла стать утечка бытового газа.