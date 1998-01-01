Прямая трансляция с места взрыва в Париже

, 12:59 Видео 111

Сильный взрыв произошел в центре французской столицы, 12 января.

Фото, видео: www.courrier-picard.fr, twitter @InfosFrancaises, Raptly

Тема:
Взрыв в Париже 3

Мощный взрыв произошел в Париже в одном из магазинов в центре города, 12 января. В результате ЧП в девятом округе города пострадали порядка 20 человек, в том числе пожарный.

Сообщается, что под завалами могут оставаться люди. На месте ЧП слышны крики о помощи, доносящиеся из разрушенного дома.

Посольство РФ проверяет информацию, есть ли среди раненных граждане РФ.

Пожарные работают на месте ЧП. Сотрудники правоохранительных органов выясняют причины этого инцидента.

Полицейские также отмечают, что не видят связи между акциями желтых жилетов и этим ЧП.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что причиной взрыва в жилом районе Парижа могла стать утечка бытового газа.

Тема:
Взрыв в Париже 3
12 янв
Видео: под завалами дома после взрыва в Париже могут оставаться люди
12 янв
Первые кадры с места взрыва в Париже

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

12:59
Прямая трансляция с места взрыва в Париже
12:49
Зюганова просят проверить информацию о нелегальной охоте иркутского губернатора
12:20
Видео: под завалами дома после взрыва в Париже могут оставаться люди
12:03
Утеряна связь с космическим телескопом «Спектр-Р»
11:53
Названа причина взрыва в магазине Парижа
11:47
Первые кадры с места взрыва в Париже
11:35
В центре Парижа прогремел взрыв
11:33
В поисках Перельмана: Знаменитый математик нашелся и даже ходит за покупками
11:11
Брата Меган Маркл отправили в вытрезвитель
10:55
Грузовик «подмял» 10 автомобилей в Москве — кадры с места
10:38
На вооружение ВМФ поступит до 32 подводных беспилотников «Посейдон»
10:26
Зрителей возмутила девственность героя реалити-шоу «Холостяк»
10:07
Ученые назвали семь основных симптомов рака
9:52
Видео: команду Каргинова сняли с гонок «КАМАЗ-мастер» за наезд на зрителя
9:32
Рекорд Трампа: работа правительства США приостановлена уже 22 дня
9:15
Петербуржец вернулся домой после девяти лет бродяжничества в Эквадоре
8:50
Участница «Битвы экстрасенсов» пришла в бешенство из-за разоблачения телепроекта
8:28
ЧП под Иркутском: с рельсов сошли почти три десятка вагонов
8:15
Трамп снова хвастается: Жители США сэкономили на лекарствах $ 26 миллиардов
7:55
Появился первый комментарий Игоря Булатова о беременной Виктории Лопыревой

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

сегодня

Видео: под завалами дома после взрыва в Париже могут оставаться люди

сегодня

Первые кадры с места взрыва в Париже

сегодня

В центре Парижа прогремел взрыв

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
27 января — день снятия блокады Ленинграда
27 января — Международный день без интернета

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьера на Пятом: Вся правда о… пищевых добавках

Смотрите на Пятом канале новый выпуск программы «Вся правда о…». Вы узнаете всю правду о пищевых добавках и сохраните здоровье! Предупрежден — значит вооружен!

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Юбилейные «Алые паруса» и две награды ТЭФИ: как прошел год Пятого канала

Российский телеканал с самой долгой историей подводит итоги 2018 года.

5-tv.ru

Реклама