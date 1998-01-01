Видео: под завалами дома после взрыва в Париже могут оставаться люди

Под завалами дома, рухнувшего в центре Парижа, могут оставаться люди. Сильный взрыв обрушил жилой дом в девятом округе города в субботу, 12 января.

Сейчас на месте ЧП работают спецслужбы французской столицы — после взрыва в доме разгорелся сильный пожар. Специалисты экстренно эвакуируют жителей близлежащих домов, опасаясь новых взрывов. Однако и под обломками рухнувшего здания по-прежнему могут находиться люди — на видео очевидцев с места происшествия слышны крики о помощи, доносящиеся из разрушенного дома.

De nombreux habitants et touristes qui logeaient dans le quartier sont descendus voir ce qu’il se passait après avoir entendu une grosse explosion peu avant 9h. Un périmètre de sécurité a été mis en place autour du site touché. pic.twitter.com/qR4vh4J3dK — Caroline Piquet (@CaroPiquet) 12 января 2019 г.

Точное число жертв трагедии неизвестно, но французские СМИ сообщают как минимум об одном погибшем.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что причиной взрыва в жилом районе Парижа могла стать утечка бытового газа.