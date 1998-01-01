Участники уличные протестов в Париже «желтые жилеты» после трехчасового шествия по столице Франции вышли к Триумфальной арке, передает РИА Новости.

Протестующие собрались у министерства экономики и финансов Пятой республики в 13:00 (МСК) и проследовали на северо-запад города через площадь Бастилии, мэрию Парижа, район Оперы Гарнь. Участники «желтых жилетов» устроили оригинальный флеш-моб — вышли на улицах с крышками гробов.

Инцидентов в ходе демонстрации не было, однако полицейские задержали около 40 человек — у них нашли предметы, которые могут использоваться как оружие — этих людей подозревают в организации погромов.

Уличные протесты во Франции возобновились после новогодних праздников 5 января. Восьмая по счету демонстрация обернулась столкновениями с полицией и беспорядками.