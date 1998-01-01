Парижская полиция задержала 40 человек на акции «желтых жилетов» — видео

, 16:53 Видео 34

Протестующие за три часа прошли практически всю столицу Франции и вышли к Триумфальной арке.

Фото, видео: Twitter @PablodelAmo77, Julesbdo

Тема:
Протесты «желтых жилетов» 44 Взрыв в Париже 6

Участники уличные протестов в Париже «желтые жилеты» после трехчасового шествия по столице Франции вышли к Триумфальной арке, передает РИА Новости.

Протестующие собрались у министерства экономики и финансов Пятой республики в 13:00 (МСК) и проследовали на северо-запад города через площадь Бастилии, мэрию Парижа, район Оперы Гарнь. Участники «желтых жилетов» устроили оригинальный флеш-моб — вышли на улицах с крышками гробов.

Инцидентов в ходе демонстрации не было, однако полицейские задержали около 40 человек — у них нашли предметы, которые могут использоваться как оружие — этих людей подозревают в организации погромов.

Уличные протесты во Франции возобновились после новогодних праздников 5 января. Восьмая по счету демонстрация обернулась столкновениями с полицией и беспорядками.

Тема:
Протесты «желтых жилетов» 44
7 янв
Экс-чемпион Франции по боксу напал на полицейских вместе с «желтыми жилетами»
5 янв
Франция в ярости: После новогоднего затишья «желтые жилеты» вновь вышли на улицы
30 дек
Россия «великая и ужасная»: Кому выгодны байки про «русский след» в мире
25 дек
Жан-Мари Ле Пен о протестах во Франции: «Желтые жилеты — это серьезно»
25 дек
Жан-Мари Ле Пен о своей жизни, протестах «желтых жилетов» и будущих выборах
22 дек
Во Франции идет шестой акт пьесы «Желтые жилеты» — видео
21 дек
Романтика революции по-французски: «желтые жилеты» вальсируют под Эдит Пиаф
17 дек
Французские полицейские близки к забастовке
17 дек
Премьер-министр Франции озвучил ущерб от акции «желтых жилетов»
16 дек
У Франции нет доказательств причастности России к протестам «желтых жилетов»

Читайте также

Только в нашей группе в ОK!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

17:53
Железобетонную трубу высотой в 100 метров взорвали в Петербурге — видео
17:40
Трамп похвалил себя за жесткость с Россией и ожидает потепления
17:23
Приамурские врачи не смогли спасти женщину, которую по ошибке привезли в морг
17:13
Участник перестрелки с бандитами на Рочдельской впервые рассказал о случившемся
16:53
Парижская полиция задержала 40 человек на акции «желтых жилетов» — видео
16:36
Российские военные оказали гуманитарную помощь жителям сирийского города Маалюля
16:17
Врачам удалось спасти ножку Ване Фокину
16:16
Нелепая фотосессия: Ольга Бузова упала с гамака прямо во время съемок
16:03
Фото: Стала известна личность украинки, погибшей при попытке напугать мать
15:53
Борьба за наследство Быстрицкой: продюсер актрисы не признавалась в краже денег
15:32
Два человека погибли в результате взрыва в Париже
15:23
«Под эгидой борьбы»: Гонщик Жильцов об отстранении экипажа «КАМАЗ-мастер»
15:11
Названы самые высокооплачиваемые вакансии начала 2019 года
14:51
Ликвидированные в Дагестане бандиты были вербовщиками ИГ* — НАК
14:36
Двенадцать машин столкнулись на трассе М-4 под Ростовом— кадры с места
14:17
Момент взрыва газовых баллонов на крыше дома в Крыму попал на видео
14:03
Авария в Ленобласти унесла жизни женщины и двоих детей
13:55
Юная украинка погибла на каникулах в Петербурге при попытке напугать мать
13:45
Минстрой обсудил с подрядчиками раздел пострадавшего дома в Магнитогорске
13:34
Проект «Спектр-Р» может быть завершен из-за потери связи

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

5 янв

Франция в ярости: После новогоднего затишья «желтые жилеты» вновь вышли на улицы

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
27 января — день снятия блокады Ленинграда
27 января — Международный день без интернета

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьера на Пятом: Вся правда о… пищевых добавках

Смотрите на Пятом канале новый выпуск программы «Вся правда о…». Вы узнаете всю правду о пищевых добавках и сохраните здоровье! Предупрежден — значит вооружен!

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Юбилейные «Алые паруса» и две награды ТЭФИ: как прошел год Пятого канала

Российский телеканал с самой долгой историей подводит итоги 2018 года.

5-tv.ru

Реклама