Юная украинка погибла на каникулах в Петербурге при попытке напугать мать

Несовершеннолетняя гостья из Украины погибла в Петербурге, пытаясь напугать маму. Трагический инцидент произошел в четверг, 10 января.

Известно, что 16-летняя гражданка Украины приехала в Северную столицу вместе с мамой на зимние каникулы. Девушка хотела встретить Новый год вместе с живущей здесь подругой и посмотреть город.

Однако в один из дней юная гостья Петербурга не рассчитала объем выпитого алкоголя и поссорилась с матерью. Девочка хотела напугать ее, и встала на подоконник перед открытым окном, пригрозив шагнуть наружу. В какой-то момент она потеряла равновесие, оступилась и действительно выпала из окна квартиры, которая находится на пятом этаже.

К сожалению, спасти девушку было невозможно — от полученных травм она скончалась на месте. В настоящее время по данному факту проводится проверка, уточняются и проверяются обстоятельства произошедшего.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в Уфе иномарка сбила мать с двумя детьми на пешеходном переходе.