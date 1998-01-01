Фото: Стала известна личность украинки, погибшей при попытке напугать мать

, 16:03 Фото 90

Девушка выпала из окна в одном из домов Санкт-Петербурга, куда приехала вместе с матерью навестить подругу.

Фото: ВКонтакте

Приезжая из Украины Дарья Д. попала в новостные сводки после трагической гибели в Санкт-Петербурге, 10 января. На снимках, датированных июлем 2018-го, видно, как она позирует на фоне некоторых петербургских достопримечательностей.

ВКонтакте

Девушка приехала в Северную столицу из Путивля с матерью, где они вместе встретили Новый год. 10 января произошло несчастье — юная туристка поссорилась с родительницей и вероятно, чтобы попугать мать, она взобралась на подоконник, и пригрозила шагнуть из окна. Угроза была приведена в действие случайно — девушка потеряла равновесие и выпала наружу.

Вконтакте

От полученных травм она скончалась на месте.

Ранее Пятый канал рассказывал о трагическом происшествии в Мытищах: школьница делала селфи с пистолетом Макарова и прострелила себе лицо.

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

16:17
Врачам удалось спасти ножку Ване Фокину
16:16
Нелепая фотосессия: Ольга Бузова упала с гамака прямо во время съемок
16:03
Фото: Стала известна личность украинки, погибшей при попытке напугать мать
15:53
Борьба за наследство Быстрицкой: продюсер актрисы не признавалась в краже денег
15:32
Два человека погибли в результате взрыва в Париже
15:23
«Под эгидой борьбы»: Гонщик Жильцов об отстранении экипажа «КАМАЗ-мастер»
15:11
Названы самые высокооплачиваемые вакансии начала 2019 года
14:51
Ликвидированные в Дагестане бандиты были вербовщиками ИГ* — НАК
14:36
Двенадцать машин столкнулись на трассе М-4 под Ростовом— кадры с места
14:17
Момент взрыва газовых баллонов на крыше дома в Крыму попал на видео
14:03
Авария в Ленобласти унесла жизни женщины и двоих детей
13:55
Юная украинка погибла на каникулах в Петербурге при попытке напугать мать
13:45
Минстрой обсудил с подрядчиками раздел пострадавшего дома в Магнитогорске
13:34
Проект «Спектр-Р» может быть завершен из-за потери связи
13:30
Молоко и хлеб: Чем питается знаменитый математик Перельман — видео
12:59
Прямая трансляция с места взрыва в Париже
12:49
Зюганова просят проверить информацию о нелегальной охоте иркутского губернатора
12:20
Видео: под завалами дома после взрыва в Париже могут оставаться люди
12:03
Утеряна связь с космическим телескопом «Спектр-Р»
11:53
Названа причина взрыва в магазине Парижа

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьера на Пятом: Вся правда о… пищевых добавках

Смотрите на Пятом канале новый выпуск программы «Вся правда о…». Вы узнаете всю правду о пищевых добавках и сохраните здоровье! Предупрежден — значит вооружен!

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Юбилейные «Алые паруса» и две награды ТЭФИ: как прошел год Пятого канала

Российский телеканал с самой долгой историей подводит итоги 2018 года.

5-tv.ru

Реклама