Фото: Стала известна личность украинки, погибшей при попытке напугать мать

Приезжая из Украины Дарья Д. попала в новостные сводки после трагической гибели в Санкт-Петербурге, 10 января. На снимках, датированных июлем 2018-го, видно, как она позирует на фоне некоторых петербургских достопримечательностей.

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Девушка приехала в Северную столицу из Путивля с матерью, где они вместе встретили Новый год. 10 января произошло несчастье — юная туристка поссорилась с родительницей и вероятно, чтобы попугать мать, она взобралась на подоконник, и пригрозила шагнуть из окна. Угроза была приведена в действие случайно — девушка потеряла равновесие и выпала наружу.

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От полученных травм она скончалась на месте.

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