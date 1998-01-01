Пассажиров самолета экстренно севшего в Симферополе отправят в Москву ночью

, 0:04 16

Из-за технической неисправности самолета авиакомпании «Северный ветер» 174 пассажира не смогли вовремя прибыть в пункт назначения.

Фото: www.globallookpress.com

Пассажиры самолета российской компании «Северный ветер», который вечером в субботу, 12 января, после вылета из аэропорта Симферополя в Москву был вынужден вернуться обратно, отправятся в столицу ночным рейсом.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта «Симферополь».

Авиакомпания отправляет резервный самолет для вывоза всех пассажиров в Москву, — рассказал представитель воздушной гавани.

Ранее Пятый канал сообщал, что «Боинг 738» авиакомпании «Северный ветер», выполнявший рейс N4-534 Симферополь — Москва, запросил экстренную посадку в 20.30 по московскому времени. Через 26 минут самолет штатно приземлился в аэропорту вылета. На борту самолета находились 174 пассажира и семь членов экипажа.

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

0:04
Пассажиров самолета экстренно севшего в Симферополе отправят в Москву ночью
23:51
Мечты сбываются: Баста исполнил новогоднее желание поклонницы из Костромы
23:29
Стало известно, на кого Цекало променял сестру Веры Брежневой
23:15
Стало известно, когда WADA вынесет решение по РУСАДА
22:46
На девятой акции «желтых жилетов» во Франции задержаны 240 человек
22:23
Элина Быстрицкая обратилась к врачам за помощью из-за болей в сердце
22:16
Видео: чиновница советует врачам мыть полы в полуразрушенной больнице
22:01
В МВД Ингушетии прокомментировали покушение на главу республиканского ЦПЭ
21:53
Евгений Плющенко попал в больницу
21:33
Стало известно, сколько Порошенко заработал в 2018 году
21:33
В Симферополе из-за технической неисправности экстренно сел самолет
21:15
Подруга Фредди Меркьюри заработала на «Богемской рапсодии» более $50 миллионов
20:56
Петербургские метростроители завершили проходку тоннеля до станции «Горный институт»
20:46
«Ножки позволяют»: Наряд матери Наташи Королевой бурно обсуждают в сети
20:31
Фестиваль джаза и дегустация вареников: куда отправиться на Старый Новый год
20:17
Меньше думай о возрасте: Галкин пристыдил внука Пугачевой
20:07
Amazon использовал украинцев вместо программы для слежки за пользователями Ring
19:58
Первые снимки из роддома: Мария Порошина показала подписчикам новорожденного сына
19:43
В Ингушетии совершено покушение на высокопоставленного полицейского
19:36
Последние минуты жизни лыжника на Эльбрусе попали на видео

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

12 января

В Симферополе из-за технической неисправности экстренно сел самолет

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
27 января — день снятия блокады Ленинграда
27 января — Международный день без интернета

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьера на Пятом: Вся правда о… пищевых добавках

Смотрите на Пятом канале новый выпуск программы «Вся правда о…». Вы узнаете всю правду о пищевых добавках и сохраните здоровье! Предупрежден — значит вооружен!

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Юбилейные «Алые паруса» и две награды ТЭФИ: как прошел год Пятого канала

Российский телеканал с самой долгой историей подводит итоги 2018 года.

5-tv.ru

Реклама