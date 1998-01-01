Пассажиров самолета экстренно севшего в Симферополе отправят в Москву ночью

Пассажиры самолета российской компании «Северный ветер», который вечером в субботу, 12 января, после вылета из аэропорта Симферополя в Москву был вынужден вернуться обратно, отправятся в столицу ночным рейсом.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта «Симферополь».

Авиакомпания отправляет резервный самолет для вывоза всех пассажиров в Москву, — рассказал представитель воздушной гавани.

Ранее Пятый канал сообщал, что «Боинг 738» авиакомпании «Северный ветер», выполнявший рейс N4-534 Симферополь — Москва, запросил экстренную посадку в 20.30 по московскому времени. Через 26 минут самолет штатно приземлился в аэропорту вылета. На борту самолета находились 174 пассажира и семь членов экипажа.