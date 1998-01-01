Члены команды «КамАЗ-мастер» навестили в больнице болельщика из ЮАР

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Владимир Чагин и Андрей Каргинов проведали мужчину, который попал под колеса грузового болида на этапе ралли-марафона «Дакар».

Фото: Twitter @kamazmasterteam

Руководитель команды «КамАЗ-Мастер» Владимир Чагин и пилот Андрей Каргинов пришли в больницу к 60-летнему зрителю из ЮАР Дереку Хадсону, сообщает ТАСС. Болельщик оказался под колесами машины российского экипажа на пятом этапе ралли-марафона «Дакар».

На одном из участков трассы Андрей Каргинов начал объезжать убегавших с траектории движения зрителей. Именно в этот момент, Дерек Хадсон завяз в песке и угодил ногой под заднее колесо, получив при этом перелом бедренной кости.

После инцидента команду Каргинова подвергли дисквалификации из-за наезда на болельщика и неоказания ему помощи на месте.

Ранее Пятый канал сообщил, что по мнению штурмана ралли «Дакар» Константина Жильцова, судьи просто воспользовались возможностью убрать сильного игрока, проведя дисквалификацию.

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