Предсказание Матроны Московской начало сбываться

Появилась информация, что распространенное ранее предсказание провидицы Матроны Московской начинает сбываться. Об этом сообщает телеканал РЕН со ссылкой на портал Vistanews.ru.

Святая Матрона пророчила, что в 2019 году злые силы начнут околдовывать мир через обещания. Из-за того, что ложь и правда столкнутся друг с другом — наступивший год будет началом конца человечества.

Предсказательница также предвидела, что народ забудет о праведности и духовности. Вирусы породят неизлечимые недуги, после чего наступит Страшный суд.

Несмотря на то, что скептики настроены критически, авторы публикации говорят о том, что пророчество святой Матроны Московской уже начало себя оправдывать.

Ранее Пятый канал сообщил, что в сеть попали пугающие пророчества Матроны Московской на 2019 год.