Диего Марадона успешно перенес экстренную операцию

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Ночью с 12 на 13 января у звезды футбола открылось кровотечение из-за пупочной грыжи.

Фото: www.globallookpress.com

Футболист Диего Марадона успешно перенес операцию по удалению грыжи. Об этом сообщает информационное агентство France-Presse.

Как пишет агентство, информацию о состоянии здоровья бывшего спортсмена им передал его адвокат Матиас Морлу. По словам Морлу, в клинике Марадоне удалили пупочную грыжу. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо, но пробудет в больнице как минимум до вечера воскресенья, 13 января.

Ранее Пятый канал сообщал, что ночью с 12 на 13 января Диего Марадона был экстренно госпитализирован из-за кровотечения, вызванного грыжей. При этом экс-футболист оказывается в больничной палате второй раз за месяц — 4 января он был госпитализирован из-за желудочного кровотечения.

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