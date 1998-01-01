Кинорежиссеры США составили рейтинг лучших картин ХХ века

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В список лучших попала и работа из СССР.

Фото: www.globallookpress.com

Названы лучшие фильмы XX века. В список самых достойных кинокартин попала и советская лента.

Лучшие фильмы прошлого столетия назвали эксперты Американского общества кинооператоров. Рейтинг был составлен в честь столетнего юбилея организации. Так, самой примечательной специалисты сочли картину «Лоуренс Аравийский» 1962 года от Фредди Янга. Вторую строчку рейтинга заняла совместная работа Ридли Скотта и Джордана Кроненвета — «Бегущий по лезвию». Замкнул тройку лидеров «Апокалипсис сегодня» Френсиса Фрода Копполы.

Среди лучших картин XX века американские режиссеры назвали и произведения советского кинематографа. Так, эксперты отметили ленту «Я — Куба», снятую в 1964 году режиссером Михаилом Калатозовым, сообщает ФАН.

Ранее Пятый канал рассказывал о фильмах, которые ожидаются в 2019 году. Например, на экраны выйдет картина «Затерянные во льдах» с Мадсом Миккельсеном. Также зрители ждут ленту «Жена», за роль в которой актриса Гленн Клоуз получила «Золотой глобус».

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