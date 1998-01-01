Рудковская отказалась комментировать состояние Плющенко

Яна Рудковская отказалась рассказывать о самочувствии своего супруга, фигуриста Евгения Плющенко. Мужчина в настоящее время находится в больнице.
По мнению женщины, такие подробности его частной жизни подлежали обязательной огласке в период, когда Плющенко профессионально занимался фигурным катанием. А сейчас, когда он оставил спортивную карьеру, информация о его здоровье касается только близкого круга людей.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что фигурист Евгений Плющенко был госпитализирован из-за сильных болей в спине.