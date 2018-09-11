Суд отклонил иск главы Росгвардии к Навальному

Люблинский районный суд Москвы вернул главе Росгвардии Виктору Золотову иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, который он подал в отношении блогера Алексея Навального. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в декабре 2018 года суд отклонил иск Золотова, поскольку он не отвечал заявленным нормам. Главе Росгвардии было предложено устранить перечисленные ему недостатки до 9 января, однако он этого не сделал.

При этом адвокат Виктора Золотова Шота Горгадзе в разговоре со СМИ заявил, что больше не представляет интересы руководителя ведомства.

Ранее Пятый канал сообщал, что глава Росгвардии вызывал блогера на «дуэль» и обещал «сделать из него отбивную» после опубликованного расследования о коррупции в ведомстве.