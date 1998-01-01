Пятилетний малыш пожаловался следователям на нетрезвых родителей

В Барнауле пятилетний мальчик остался без присмотра, когда взрослые уснули после шумного застолья. Ребенок позвонил на телефон горячей линии и пожаловался на родителей. Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по Алтайскому краю.

Инцидент произошел в мае прошлого года. Проверка установила, что действия родителей попадают под статью «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Также сообщается о семи тысячах других звонков, поступивших от детей в течение года. Большинство из них пытались получить контакты экстренных служб или задать вопрос личного характера.

Ранее Пятый канал сообщал, что депутат Госдумы предложил знакомить детей с алкоголем с 13 лет.