Пятилетний малыш пожаловался следователям на нетрезвых родителей

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Юный житель Барнаула сам позвонил на телефонную линию «Ребенок в опасности» и рассказал о безответственном поведении взрослых.

Фото: www.globallookpress.com

В Барнауле пятилетний мальчик остался без присмотра, когда взрослые уснули после шумного застолья. Ребенок позвонил на телефон горячей линии и пожаловался на родителей. Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по Алтайскому краю.

Инцидент произошел в мае прошлого года. Проверка установила, что действия родителей попадают под статью «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Также сообщается о семи тысячах других звонков, поступивших от детей в течение года. Большинство из них пытались получить контакты экстренных служб или задать вопрос личного характера.

Ранее Пятый канал сообщал, что депутат Госдумы предложил знакомить детей с алкоголем с 13 лет.

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