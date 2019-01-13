Польша собирается построить искусственный остров в Калининградском заливе

Польша планирует построить искусственный остров площадью около 181 гектара в Калининградском заливе. Об этом сообщает Польский культурный центр в Калининграде.

По информации центра, остров создадут в территориальных водах Польши. Грунт будет взят со строительства канала для судов через Балтийскую косу. Длина канала будет составлять один километр, а глубина порядка пяти метров.

Отмечается, что польская сторона собирается выходить через этот канал в Балтийское море, минуя российские территориальные воды, а также проводить через него суда других стран. Сейчас зайти в Калининградский залив, где расположен польский порт Эльблонг, могут только суда под флагом Польши. Стоимость строительства обойдется примерно в полтора миллиарда рублей.

Как, в свою очередь в разговоре с «Газетой.Ru» заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов, намерения Варшавы являются пиаром.

— Строительство канала еще не согласовано Еврокомиссией, поэтому подобные намерения пока скорее воспринимаются как пиар, — сказал он.

Ранее Пятый канал сообщал, что президент Польши Анджей Дуда отстранил от должности посла республики на Украине Яна Пекло.