Телеведущая Юлия Барановская трогательно и по-семейному поздравила на своей странице в Instagram солиста группы «Иванушки International» Кирилла Туриченко с 36-летием, чем подогрела еще больше интерес поклонников к их возможному роману.
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Киря @kirillturichenko , родной , с днём рождения😘😘😘😘😘! В этот раз ,в твой день ,мы с тобой за сотни тысяч километров друг от друга и двенадцать часов разницы во времени , но ты знаешь, я всегда рядом 😘 У тебя все получится , мой очень талантливый, очень душевный и настоящий 😘 Привет от детей и поздравления 😘 P.S. и ты остался без оливье 🤣🤣🤣🤣🤣
Подписчиков это привело в настоящий восторг. Теперь они точно уверены, что знаменитости вместе. И даже стали переживать, как же Кирилл останеться без восхитительного салата в праздник.
— Отправьте замороженный почтой! Будьте человечны, Юлия!
— Если Юлька нашла свое счастье, я только за и очень рада за нее.
Как сообщал ранее Пятый канал, экс-супругу футболиста Андрея Аршавина и мать троих его детей Юлию Барановскую поклонники заподозрили в новом романе с солистом группы «Иванушки International» Кириллом Туриченко еще в начале января. Многие заметили, что пару часто видят вместе. Поговаривают, что Юлия уже познакомила возлюбленного с детьми и он им понравился.