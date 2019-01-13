«Я всегда рядом!» — Барановская намекнула на роман с солистом «Иванушек»

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Кириллу Туриченко в воскресенье, 13 января, исполнилось 36 лет. Телеведущая трогательно поздравила певца с Днем рождения.

Фото: www.globallookpress.com

Телеведущая Юлия Барановская трогательно и по-семейному поздравила на своей странице в Instagram солиста группы «Иванушки International» Кирилла Туриченко с 36-летием, чем подогрела еще больше интерес поклонников к их возможному роману.

— Родной, с днем рождения! В этот раз, в твой день, мы с тобой за сотни тысяч километров друг от друга и двенадцать часов разницы во времени, но ты знаешь, я всегда рядом. У тебя все получится, мой очень талантливый, очень душевный и настоящий. Привет от детей и поздравления. P. S. и ты остался без оливье, — подписала совместную с Туриченко фотографию Барановская.

Подписчиков это привело в настоящий восторг. Теперь они точно уверены, что знаменитости вместе. И даже стали переживать, как же Кирилл останеться без восхитительного салата в праздник.

— Без оливье — это казнь!!!

— Отправьте замороженный почтой! Будьте человечны, Юлия!

— Если Юлька нашла свое счастье, я только за и очень рада за нее.

Как сообщал ранее Пятый канал, экс-супругу футболиста Андрея Аршавина и мать троих его детей Юлию Барановскую поклонники заподозрили в новом романе с солистом группы «Иванушки International» Кириллом Туриченко еще в начале января. Многие заметили, что пару часто видят вместе. Поговаривают, что Юлия уже познакомила возлюбленного с детьми и он им понравился.

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