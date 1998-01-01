Роза Сябитова рассказала о «мужчине для жизни» на примере Марата Башарова

Знаменитая сваха из шоу «Давай поженимся» Роза Сябитова озадачила соцсети, включив актера Марата Башарова в список «мужчин для жизни». Скандальная публикация появилась на ее странице в соцсети Instagram в минувшие выходные.

По мнению Сябитовой, идеальные семейные отношения можно построить только с обеспеченным, щедрым и домашним мужчиной, который заботится о своей избраннице и не ревнует по пустякам. В качестве примеров она показала звезду «Уральских пельменей» Андрея Рожкова, шоумена Дмитрия Нагиева, певца Алексея Воробьева, а также актера Марата Башарова. Последнего подозревают в избиении жены, которая попала в больницу с переломом носа.

Instagram @syabitova_roza

В комментариях также напомнили о других неудачных браках Башарова, также завершившихся громкими скандалами.

— Докатились… Была избита собственным мужем и всем советует Башарова!

— Ради денег и подарков можно потерпеть побои, да Роза?

— Все мужчины нравятся, кроме Башарова! Она, видимо, любит мужиков, которые бьют женщин. Это отвратительно! Увидев его, хочется отвернуться!

Ранее Пятый канал сообщал, что после скандала с избиением жены Башаров уехал отдыхать во Францию.