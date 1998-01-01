«У меня шатался дом!»: Жительница соседнего здания о взрыве в Шахтах

Ударная волна от взрыва в многоквартирном доме на улице Хабарова в городе Шахты Ростовской области 14 января была настолько сильной, что в домах, расположенных в соседнем районе, едва не вылетели стекла. Об этом Пятому каналу рассказала очевидец произошедшего Дарья Кужелева.

— Я до сих пор перепугана от того, что у меня шатался весь дом, и чуть окна не вылетели. Я, получается, смотрела, как мама и отец собираются, и услышала этот грохот. Это просто непередаваемые ощущения, — сказала девушка.

По словам другой женщины, проживающей в доме напротив, в момент эвакуации жители разрушенных квартир утверждали, что накануне в подъезде чувствовался запах газа.

— Там обрушение со стороны двора, это девятый и восьмой этажи. Квартиры полностью обрушились, их просто нет. Со стороны дороги что-то осталось. Вышли из этого дома все организованно, в первую очередь мамы с детьми. Но все были очень испуганы. Еще говорили, что накануне чувствовали сильный запах газа, — поделилась Анна.

Сообщается, что погибшей является женщина. Также МЧС не подтверждает информацию о гибели ребенка. При этом уточняется, что в одной из квартир на восьмом этаже проживали пожилая женщина и несовершеннолетняя внучка. Девочка может находиться под завалами. Поиски продолжаются. К возможной эвакуации пострадавших МЧС подготовило самолет Ан-148 с медицинскими модулями.

Ситуацию с оказанием экстренной медицинской помощи пострадавшим взяла под личный контроль министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Ранее Пятый канал сообщал, что, предположительно, причиной взрыва является газовый баллон. Один человек погиб, семеро спасены, судьба еще четверых неизвестна. Число пострадавших пока разнится. Известно, что двое из семерых спасенных на данный момент госпитализированы. На месте происшествия работают спасатели, а также глава области Василий Голубев.

Кроме того губернатор региона заявил, что угрозы обрушения в доме после взрыва газа нет, кроме пролета между восьмым и девятыми этажами.