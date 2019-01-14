Минздрав: Состояние раненного во время бойни в Башкирии крайне тяжелое

, 13:25 144

Пострадавший от рук пьяного соседа, устроившего стрельбу, житель села Учалы, находится в реанимации.

Фото: www.globallookpress.com

Раненный житель села Учалы, пострадавший от действий своего соседа, устроившего пьяную стрельбу, находится в реанимации. Его состояние медики оценивают, как крайне тяжелое. Об этом сообщает РИА Новости.

Один из мужчин, проживавших в селе Учалы, будучи пьяным утром 13 января устроил кровавую бойню.

Вернувшись на такси домой из увеселительного заведения, он поссорится с женой, схватил ружье и попытался ее убить. Сначала ему это не удалось — женщина сумела убежать.

Тогда он расстрелял соседей — семейную пару, а после догнал и убил свою жену, также он ранил сотрудника полиции, пытавшегося остановить стрелявшего, и еще одного соседа. После чего покончил с собой. Таксист, привезший злоумышленника из заведения, чудом остался в живых.

Раненый майор полиции позже скончался в больнице.

Второй пострадавший находится в реанимации. Его состояние медики оценивают, как крайне тяжелое.

Все семеро детей из семей убитых жителей села Учалы получат необходимую помощь. Такое решение приняли депутаты Госсобрания республики Башкирия.

— На первом месте стоит вопрос их устройства, оказание необходимой помощи, не только материальной, но и в первую очередь психологической, - цитирует агентство главу республиканского правительства Константина Толкачева.

Ранее Пятый канал публиковал эксклюзивное интервью выжившего таксиста.

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

14:21
Нейт Диас обвинил Хабиба Нурмагомедова в трусости
14:08
«Вода достигала уровня 14 этажа»: Очевидица о прорыве кипятка в Петербурге — видео
14:01
«Памятник тряпке»: Google Maps переименовал памятник Николаю I в Петербурге
13:44
Как российские биатлонисты выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Германии
13:37
Лавров объявил о начале переговоров по мирному договору между РФ и Японией
13:25
Минздрав: Состояние раненного во время бойни в Башкирии крайне тяжелое
13:11
Видео: Фонтан ржавого кипятка забил в Санкт-Петербурге
13:06
Найден новый способ предопределения смерти человека
12:59
Фото: Установлена личность погибшей при взрыве газа в Ростовской области
12:51
Ким Кардашьян похвасталась «бриллиантовой улыбкой» за 150 тысяч долларов — фото
12:43
Экс-министр спорта Ульяновской области выдвинулся в президенты РФС
12:38
«Заминировавший» Госдуму и аэропорты в Москве задержан
12:33
Информацию о вреде алкоголя внедрять «прямо в мозг» предложили в Госдуме
12:24
МИД ФРГ: Угроза американских санкций против «Северного потока — 2» — провокация
12:14
«Хорошо горит!»: Мажорки сожгли российский флаг и похвастались этим в Instagram
12:09
Двойной залп золотом: Российские биатлонисты выиграли обе эстафетные гонки
12:01
Бывший бухгалтер «Седьмой студии» останется под арестом до 19 апреля
11:43
Видео: Старейший амурский тигр Приморья побывал на приеме у стоматолога
11:41
Президент Армении назначил Никола Пашиняна премьером страны
11:26
Путин поручил оказать помощь пострадавшим при взрыве газа в Ростовской области

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

13 января

«Бежал и стрелял»: Таксист едва не стал четвертой жертвой убийцы в Башкирии

13 января

Одной из жертв стрельбы в Башкирии стал майор полиции

13 января

Жуткие подробности стрельбы в Башкирии, где погибли четыре человека

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
27 января — день снятия блокады Ленинграда
27 января — Международный день без интернета

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьера на Пятом: Вся правда о… пищевых добавках

Смотрите на Пятом канале новый выпуск программы «Вся правда о…». Вы узнаете всю правду о пищевых добавках и сохраните здоровье! Предупрежден — значит вооружен!

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Юбилейные «Алые паруса» и две награды ТЭФИ: как прошел год Пятого канала

Российский телеканал с самой долгой историей подводит итоги 2018 года.

5-tv.ru

Реклама