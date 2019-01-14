Минздрав: Состояние раненного во время бойни в Башкирии крайне тяжелое

Раненный житель села Учалы, пострадавший от действий своего соседа, устроившего пьяную стрельбу, находится в реанимации. Его состояние медики оценивают, как крайне тяжелое. Об этом сообщает РИА Новости.

Один из мужчин, проживавших в селе Учалы, будучи пьяным утром 13 января устроил кровавую бойню.

Вернувшись на такси домой из увеселительного заведения, он поссорится с женой, схватил ружье и попытался ее убить. Сначала ему это не удалось — женщина сумела убежать.

Тогда он расстрелял соседей — семейную пару, а после догнал и убил свою жену, также он ранил сотрудника полиции, пытавшегося остановить стрелявшего, и еще одного соседа. После чего покончил с собой. Таксист, привезший злоумышленника из заведения, чудом остался в живых.

Раненый майор полиции позже скончался в больнице.

Второй пострадавший находится в реанимации. Его состояние медики оценивают, как крайне тяжелое.

Все семеро детей из семей убитых жителей села Учалы получат необходимую помощь. Такое решение приняли депутаты Госсобрания республики Башкирия.

— На первом месте стоит вопрос их устройства, оказание необходимой помощи, не только материальной, но и в первую очередь психологической, - цитирует агентство главу республиканского правительства Константина Толкачева.

Ранее Пятый канал публиковал эксклюзивное интервью выжившего таксиста.