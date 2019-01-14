Минздрав: Состояние раненного во время бойни в Башкирии крайне тяжелое

Раненный житель села Учалы, пострадавший от действий своего соседа, устроившего пьяную стрельбу, находится в реанимации. Его состояние медики оценивают, как крайне тяжелое. Об этом сообщает РИА Новости.
Один из мужчин, проживавших в селе Учалы, будучи пьяным утром 13 января устроил кровавую бойню.
Вернувшись на такси домой из увеселительного заведения, он поссорится с женой, схватил ружье и попытался ее убить. Сначала ему это не удалось — женщина сумела убежать.
Тогда он расстрелял соседей — семейную пару, а после догнал и убил свою жену, также он ранил сотрудника полиции, пытавшегося остановить стрелявшего, и еще одного соседа. После чего покончил с собой. Таксист, привезший злоумышленника из заведения, чудом остался в живых.
Раненый майор полиции позже скончался в больнице.
Второй пострадавший находится в реанимации. Его состояние медики оценивают, как крайне тяжелое.
Все семеро детей из семей убитых жителей села Учалы получат необходимую помощь. Такое решение приняли депутаты Госсобрания республики Башкирия.
Ранее Пятый канал публиковал эксклюзивное интервью выжившего таксиста.