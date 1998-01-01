Американская теледива Ким Кардашьян-Уэст показала поклонникам бриллиантовые накладки на зубы. Фотография появилась на ее странице в социальной сети в минувшие выходные.

Instagram @kimkardashian

По информации сайта клиники Naperville Dental Specialists, стоимость такого украшения начинается от 150 тысяч долларов (около 10,5 миллионов рублей — прим.ред.). Точно такие же накладки — грилзы носит эпатажный рэп-исполнитель Лил Уэйн.

Ким Кардашьян и ее супруг рэпер Канье Уэст регулярно удивляют общественность своими тратами. В конце прошлого года они приобрели апартаменты в Майами за 14 миллионов долларов. При этом, они даже не взглянули на квартиру перед тем как, отдать деньги.

Ранее Пятый канал сообщал, что Кардашьян и Уэст ждут четвертого ребенка от суррогатной матери.