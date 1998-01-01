Опубликованы эксклюзивные кадры из больничной палаты Евгения Плющенко

Пятый канал публикует эксклюзивные кадры из палаты московской клиники, в которой сейчас находится спортсмен Евгений Плющенко. На ролике видно, что мастер спорта лежит на кровати и лишний раз старается не вставать. По словам врача Плющенко, он чувствует себя «замечательно». Однако сам спортсмен отказался говорить о своем состоянии.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что 10 января Евгений Плющенко обратился за помощью к врачам из-за сильных болей в спине. Медики приняли решение определить спортсмена на стационарное лечение. Жена мастера спорта Яна Рудковская также отказывается общаться с прессой по поводу здоровья ее супруга.