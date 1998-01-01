В погоне за наследством: У Эдуарда Успенского объявился внебрачный сын

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45-летний писатель утверждает, что его мать долго скрывала информацию о настоящем отце.

Фото: www.globallookpress.com

Героем нового выпуска телевизионного шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» стал Валентин Постников, заявивший, что легендарный детский писатель Эдуард Успенский — его отец. Воспитанный на книжках своего «дяди Эдика» Постников не на шутку увлекся литературой и стал сам сочинять книжки для детей.

В программе писатель сообщил, что до 20 лет не знал, кто его настоящий отец. Он рос в семье Юрия Дружкова, а Успенского считал добрым знакомым.

— Я его все детство называл «дядя Эдик». Наши семьи дружили. Я узнал, что Успенский — мой отец, когда мне было 20 лет. До 20 лет меня воспитывал мой папа Юрий Дружков. Он умер, когда мне было 13 лет, — рассказал Постников в вечерней программе.

Валентин отметил, что Успенский ничего не знал о своем внебрачном сыне. Его мать, Наталья, скрыла этот факт от писателя, чтобы не травмировать его первую жену, с которой дружила.

Постников с теплотой вспоминает о своем настоящем отце.

— Он очень странно ко мне относился. Он очень часто бывал у нас дома. Он, как ураган, вбегал в нашу квартиру, подхватывал меня на руки, постоянно дарил мне книжки. Он с теплотой ко мне относился. Когда папа умер, он увез меня к себе на дачу на месяц, — поделился Постников.

Однако родная дочь писателя Татьяна скептически отнеслась к заявлению литератора. Девушка уверена, что Валентин все выдумал.

— Это какая-то фантазия или обида у него. Его отец умер, а мой отец не помогал, не участвовал в его судьбе никак, — объяснила дочь Успенского.

Зрители также уверены, что Постников лжет, чтобы сорвать денежный куш, ведь так называемый сын появился только перед «дележкой денег».

Предположительно, наследство великого писателя оценивается в 200 миллионов рублей. Из имущества остались дом в элитном поселке в Подмосковье, коттедж в Анапе и три квартиры в Москве. Завещание легендарного литератора огласят в феврале.

Ранее Пятый канал сообщал о смерти автора «Православной энциклопедии», телеведущего Николая Лисового.

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