В Госдуме начали принимать заявки на «Безграничный рэп»

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Конкурс рэп-исполнителей посвящен туризму в России.

Фото: www.globallookpress.com

Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи с 15 января начал принимать заявки на конкурс «Безграничный рэп». В качестве заявок допускается клип или ролик, который в формате рэп-композиции рассказывает о городе, районе или регионе в России. О старте заявочной кампании сообщает «Парламентская газета».

«Безграничный рэп» задумывался парламентариями как конкурс, направленный на поддержку внутреннего туризма в стране.

— Главный критерий оценки: чтобы после просмотра клипа или ролика молодым людям и не только молодым захотелось улететь в этот город, район, регион, — сообщает пресс-служба парламентского комитета.

Председатель профильного комитета Михаил Дегтярев отмечал во время презентации «Безграничного рэпа», что это не обязательно только расхваливать свой город.

— Мы хотим дать возможность высказаться открыто и показать возможности и недостатки того или иного населенного пункта. Если, например, где-то плохая дорога мешает проезду к объекту культурного наследия туристам, об этом, значит, будет клип, — пояснил депутат.

К конкурсу допускаются артисты возрастом от 14 до 30 лет, а также коллективы. Заявки можно посылать до 30 апреля.

Ранее Пятый канал рассказывал, что депутат Виталий Милонов записал свой рэп.

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