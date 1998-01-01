Сестра Жанны Фриске собирается судиться с журналистами

Сестра Жанны Фриске Наталья намерена судиться с новостным порталом, который заявил, что Жанна жива. Издание и раньше публиковало материалы о семье Фриске, но это стало последней каплей. Слова Натальи приводит Starhit.
Адвокат Назар Назаров, с которым сотрудничает Наталья Фриске подтвердил заявленные намерения и сказал, что сейчас от издания в досудебном порядке будет потребовано опровержение. Если его не последует, то будет подан иск в суд по статье о «Защите чести, достоинства и деловой репутации». Также Назаров отметил, что в худшем случае от издания будет потребовано возмещение морального вреда в размере миллиона рублей.
Ранее Пятый канал рассказывал о липосакции Натальи Фриске.