Жена Михаила Боярского рассказала, что спасло их от развода

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Даже родная мать не смогла убедить Ларису Луппиан развестись с Боярским, а вот свекровь, наоборот помогла сохранить брак.

Фото: ВКонтакте @club17583418

Лариса Луппиан и Михаил Боярский несколько раз были на грани развода. Причин для этого было достаточно — и их довольно взрывные характеры, и бешенная популярность Михаила, и его увлечение алкоголем. Для начала они долго не могли зарегистрировать отношения. Как вспоминал Михаил Боярский, расписались они по дороге на работу, потому что это была уже формальность — несколько лет они уже жили вместе.

После вступления в официальный брак с виду ничего не изменилось — разногласия в семье продолжались и несколько раз Лариса была на грани развода с Михаилом. К разрыву отношений ее склоняла даже собственная мать. Но Лариса, по ее признанию, училась у своей свекрови — матери Михаила, которая обожала собственного сына. Жена Михаила Боярского убеждена — сохранить любую семью может только любовь.

Об этом Лариса Луппиан рассказал изданию StarHit.

— Наблюдала за Мишиной мамой Екатериной Михайловной: она обожала своего сына. С какой любовью и нежностью кормила его, рубашечки гладила! Даже когда он стал взрослым, заботилась о нем. Вообще, мужчинам тяжелее жить на этом свете. Они лишь внешне сильные. А внутри гораздо уязвимее нас, женщин. Поэтому надо почаще обнимать, целовать мужа, действовать только нежностью и любовью, — приводит ресурс ее слова.

Михаил Боярский и Лариса Луппиан прожили вместе более 40 лет и только любовь, по мнению жены главного Д’Артаньяна Советского Союза помогла им пройти такой долгий путь, родить двоих детей и дождаться четверых внуков.

Лариса не согласна с высказыванием, согласно которому ласка — это женское оружие, она убеждена: ласка — это женское искусство.

Ранее Пятый канал публиковал недавнее новогоднее фото, которое разместила у себя в Instagram Елизавета Боярская. На фотографии запечатлены старшее и среднее поколение Боярских. Поклонники по-прежнему обожают Михаила боярского. И существенно поредевшая шевелюра некогда жгучего «гасконца» не смущает его верных почитательниц.

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