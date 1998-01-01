Жена Михаила Боярского рассказала, что спасло их от развода

Лариса Луппиан и Михаил Боярский несколько раз были на грани развода. Причин для этого было достаточно — и их довольно взрывные характеры, и бешенная популярность Михаила, и его увлечение алкоголем. Для начала они долго не могли зарегистрировать отношения. Как вспоминал Михаил Боярский, расписались они по дороге на работу, потому что это была уже формальность — несколько лет они уже жили вместе.
После вступления в официальный брак с виду ничего не изменилось — разногласия в семье продолжались и несколько раз Лариса была на грани развода с Михаилом. К разрыву отношений ее склоняла даже собственная мать. Но Лариса, по ее признанию, училась у своей свекрови — матери Михаила, которая обожала собственного сына. Жена Михаила Боярского убеждена — сохранить любую семью может только любовь.
Об этом Лариса Луппиан рассказал изданию StarHit.
Михаил Боярский и Лариса Луппиан прожили вместе более 40 лет и только любовь, по мнению жены главного Д’Артаньяна Советского Союза помогла им пройти такой долгий путь, родить двоих детей и дождаться четверых внуков.
Ранее Пятый канал публиковал недавнее новогоднее фото, которое разместила у себя в Instagram Елизавета Боярская. На фотографии запечатлены старшее и среднее поколение Боярских. Поклонники по-прежнему обожают Михаила боярского. И существенно поредевшая шевелюра некогда жгучего «гасконца» не смущает его верных почитательниц.