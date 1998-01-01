Песня «Африка» группы Тоtо будет вечно играть в пустыне Намибии

Песня американской рок-группы Toto «Africa» будет вечно транслироваться в пустыне Намибии в юго-западной части Африки. Такую инсталляцию, состоящую только из колонок с MP3-плеером, придумал местный художник Макс Зидентопф, сообщает BBC.

По словам 27-летнего создателя арт-объекта, композиция будет играть вечно, поскольку вся конструкция питается энергией от солнечных батарей.

— Я хотел отдать песне максимальное почтение и физически выставить «Африку» в Африке, — сказал Зидентопф.

Композиция Africa является одной из самых известных в творчестве американского рок-коллектива. Альбомы группы распроданы суммарным тиражом более 40 миллионов экземпляров. Песня занимала первое место в чарте Billboard Hot 100, а также была одним из лидеров музыкальных рейтингов Швейцарии, Ирландии, Великобритании, Нидерландов, Канады и Новой Зеландии.

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