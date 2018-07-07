Дружба рыси и домашней кошки — серия милых фото из Ленинградского зоопарка
Фото предоставлено Ленинградским зоопарком
Фото предоставлено Ленинградским зоопарком
Фото предоставлено Ленинградским зоопарком
Фото предоставлено Ленинградским зоопарком
Фото предоставлено Ленинградским зоопарком
Фото предоставлено Ленинградским зоопарком
Фото предоставлено Ленинградским зоопарком
Фото предоставлено Ленинградским зоопарком
Фото предоставлено Ленинградским зоопарком
Фото предоставлено Ленинградским зоопарком
Фото предоставлено Ленинградским зоопарком
Фото предоставлено Ленинградским зоопарком
Фото предоставлено Ленинградским зоопарком
Фото предоставлено Ленинградским зоопарком
Рысь по кличке Линда родилась в Ленинградском зоопарке 26 июня 2007 года. Когда хищнику было два месяца, в ее вольер подселили домашнюю кошку такого же возраста по кличке Дуся. Тогда котята были примерно одного размера.
Сотрудники зоопарка переживали, что животные могут не поладить. Первое время их ненадолго оставляли в одном помещении, чтобы рысь и кошка могли привыкнуть друг к другу.
Общение происходило в присутствии специально обученных людей, которые внимательно наблюдали за поведением кошек. Лишь когда специалисты убедились, что животные подружились, их оставили вместе.
Идея такого «ссаживания» заключалась в демонстрации посетителям очевидной разницы между рысью и домашней кошкой. Ведь одно дело предполагать, а другое — видеть воочию.
Довольно быстро Линда «обогнала» Дусю в размерах, сейчас она больше своей соседки в несколько раз.
В дикой природе рысь вполне могла бы полакомиться кошкой, но так как Линда и Дуся вместе выросли, они стали настоящими друзьями.
Линда и Дуся постоянно общаются и ведут себя как обычные кошки — ластятся, трутся и вылизывают друг друга.
Но со стороны это выглядит необычно — Линда гораздо крупнее своей подруги, и некоорых посетителей это пугает.
Дуся же, даже для домашней кошки, довольно миниатюрна.
И тем не менее, за трогательными отношениями кошки и рыси с удовольствием наблюдают все, кто приходит с экскурсией в Ленинградский зоопарк.
Сейчас Линда и Дуся живут в общем вольере, состоящем из двух помещений. В дальней комнате, устроенной для перегонки животных (чтобы можно было их запереть на время уборки), кошки могут также отдохнуть от внимания посетителей, а кошка еще и погреться — ей там установили что-то вроде камина.
Там же именно для Дуси соорудили спецконструкцию, похожую на домик с узким входом. В нее сотрудники зоопарка ставят ее миску с едой. Рысь, как оказалось, прожорливее своей подруги, и только так она не может добраться до порции соседки.
За более чем 10 лет дружбы рысь ни разу не проявила агрессии по отношению к кошке.
Линда и Дуся играют, отдыхают и даже спят вместе. А посетители зоопарка всегда с большим интересом наблюдают за теплыми отношениями кошек.
Фотографии предоставлены Ленинградским зоопарком
Продюсер публикации: Жанна Лозоватор