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  • Дружба рыси и домашней кошки — серия милых фото из Ленинградского зоопарка

Дружба рыси и домашней кошки — серия милых фото из Ленинградского зоопарка

, 12:38 291

Рысь Линда и кошка Дуся дружат больше 10 лет. Когда они обе были еще котятами, сотрудники Ленинградского зоопарка решили проверить, как сложатся их отношения в одном вольере.

Дружба рыси и домашней кошки — серия милых фото из Ленинградского зоопарка

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Фото предоставлено Ленинградским зоопарком

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Фото предоставлено Ленинградским зоопарком

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Фото предоставлено Ленинградским зоопарком

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Фото предоставлено Ленинградским зоопарком

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Фото предоставлено Ленинградским зоопарком

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Фото предоставлено Ленинградским зоопарком

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Фото предоставлено Ленинградским зоопарком

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Фото предоставлено Ленинградским зоопарком

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Фото предоставлено Ленинградским зоопарком

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Фото предоставлено Ленинградским зоопарком

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Фото предоставлено Ленинградским зоопарком

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Фото предоставлено Ленинградским зоопарком

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Фото предоставлено Ленинградским зоопарком

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Фото предоставлено Ленинградским зоопарком

Рысь по кличке Линда родилась в Ленинградском зоопарке 26 июня 2007 года. Когда хищнику было два месяца, в ее вольер подселили домашнюю кошку такого же возраста по кличке Дуся. Тогда котята были примерно одного размера.

Сотрудники зоопарка переживали, что животные могут не поладить. Первое время их ненадолго оставляли в одном помещении, чтобы рысь и кошка могли привыкнуть друг к другу.

Общение происходило в присутствии специально обученных людей, которые внимательно наблюдали за поведением кошек. Лишь когда специалисты убедились, что животные подружились, их оставили вместе.

Идея такого «ссаживания» заключалась в демонстрации посетителям очевидной разницы между рысью и домашней кошкой. Ведь одно дело предполагать, а другое — видеть воочию.

Довольно быстро Линда «обогнала» Дусю в размерах, сейчас она больше своей соседки в несколько раз.

В дикой природе рысь вполне могла бы полакомиться кошкой, но так как Линда и Дуся вместе выросли, они стали настоящими друзьями.

Линда и Дуся постоянно общаются и ведут себя как обычные кошки — ластятся, трутся и вылизывают друг друга.

Но со стороны это выглядит необычно — Линда гораздо крупнее своей подруги, и некоорых посетителей это пугает.

Дуся же, даже для домашней кошки, довольно миниатюрна.

И тем не менее, за трогательными отношениями кошки и рыси с удовольствием наблюдают все, кто приходит с экскурсией в Ленинградский зоопарк.

Сейчас Линда и Дуся живут в общем вольере, состоящем из двух помещений. В дальней комнате, устроенной для перегонки животных (чтобы можно было их запереть на время уборки), кошки могут также отдохнуть от внимания посетителей, а кошка еще и погреться — ей там установили что-то вроде камина.

Там же именно для Дуси соорудили спецконструкцию, похожую на домик с узким входом. В нее сотрудники зоопарка ставят ее миску с едой. Рысь, как оказалось, прожорливее своей подруги, и только так она не может добраться до порции соседки.

За более чем 10 лет дружбы рысь ни разу не проявила агрессии по отношению к кошке.

Линда и Дуся играют, отдыхают и даже спят вместе. А посетители зоопарка всегда с большим интересом наблюдают за теплыми отношениями кошек.

 

Фотографии предоставлены Ленинградским зоопарком

Продюсер публикации: Жанна Лозоватор

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