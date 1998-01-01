Полиция задержала бездомного, подозреваемого в поджоге Киево-Печерской Лавры

Следователи задержали подозреваемого в поджоге здания Киево-Печерской Лавры 14 января. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на начальника Главного управления национальной полиции в Киеве Андрея Крищенко.

По информации агентства, предполагаемым поджигателем оказался 24-летний мужчина без определенного места жительства. Предположительно, он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поджег матрасы, которые находились в здании. При этом отмечается, что мотивы преступления не связаны с религиозными убеждениями. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Пятый канал сообщал, что пожар возник в одном из исторических зданий Киево-Печерской Лавры. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров. В результате обрушилась крыша и часть перекрытий между первым и вторым этажами. Основной версией произошедшего являлся поджог.