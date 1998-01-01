Причиной пожара в Киево-Печерской лавре мог быть поджог

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В УПЦ МП заявили, что перед тем, как все загорелось в здание проник неизвестный человек.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

В Киеве вечером горела одна из главных православных святынь. Здание на территории Киево-Печерской лавры полыхало почти четыре часа. Пожар произошел в одном из музейных строений комплекса. Пламя моментально перекинулось на крышу. Площадь достигла 400-от квадратных метров. Перекрытия не выдержали и обрушились. Возможно, был совершен поджог. Эта версия особенно актуальна, учитывая последние события.

Эту версию косвенно подтверждает, что незадолго до ЧП в двухэтажное строение проник неизвестный. Об этом ТАСС заявил глава информационно-просветительского отдела канонической Украинской православной церкви (УПЦ) архиепископ Климент. Архиепископ при этом не исключил, что это мог быть и бездомный.

К слову, сгоревшее здание на сегодняшний день еще оставалось на балансе музея-заповедника, но фактически давно было передано монастырю. А в связи с тем, что пока не удавалось найти средства для его реставрации и ремонта, то оно пустовало не менее шести лет и было законсервировано.

Ранее Пятый канал публиковал видео последствий пожара в Киево-Печерской лавре с высоты птичьего полета.

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