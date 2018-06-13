У экс-главы Серпуховского района обнаружили 565 участков земли и 22 машины

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Имущество передадут государству.

Фото: Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Тема:
Дело Александра Шестуна 8

Генпрокуратура обнаружила у бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна имущество стоимостью десять миллиардов рублей, что не соответствует его официальным доходам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Александра Куренного.

По словам Куренного, в рамках расследования уголовного дела у Шестуна нашли 22 автомобиля и 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, в том числе 565 земельных участков, которые «оформлены на подконтрольные ему 40 юридических лиц». В ближайшие дни надзорное ведомство подготовит материалы для направления в суд иска об обращении этого имущества в доход государства, поскольку его стоимость не соответствует официальным доходам экс-главы района в Подмосковье.

Ранее Пятый канал сообщал, что Александра Шестуна арестовали в июне 2018 года по обвинению в превышении полномочий. По данным следствия, он незаконно передал частной компании четыре земельных участка и причинил бюджету ущерб в 62 миллиона. Также против Шестуна заведено уголовное дело о мошенничестве. Сам бывший чиновник свою вину не признает.

Тема:
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