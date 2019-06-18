Шокирующие кадры: экс-глава Серпуховского района порезал руки в зале суда

Экс-глава Серпуховского района Александр Шестун совершил шокирующий акт членовредительства, выступая в суде по видеосвязи из больницы «Матросской тишины». Арестованный бывший чиновник на глазах у всех достал некий острый предмет и повредил левую руку. Перед этим он заявил, что у него осталась только один «патрон» — его жизнь. Полная запись видео доступна на YouTube-канале, который ведут товарищи Шестуна.

Известно, что бывшему чиновнику была оказана экстренная медицинская помощь. Через некоторое время он продолжил выступление по видеосвязи.

Александр Шестун был арестован в июне 2018 года по делу о превышении должностных полномочий. В январе 2019 года у Шестуна нашли 22 автомобиля и 676 объектов недвижимости, среди которых 565 земельных участков в Серпуховском районе.

Позже, в феврале 2019 года ему было предъявлено обвинение во взяточничестве на сумму почти в десять миллионов рублей, а также было выявлено имущество еще на 425 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что у Шестуна произошла остановка сердца.