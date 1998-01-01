Экс-главе Серпуховского района Александру Шестуну стало плохо в суде

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Оказалось, что у бывшего чиновника повысилось артериальное давление.

Фото: ТАСС / Почуев Михаил

Тема:
Дело Александра Шестуна 11

Арестованный бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун почувствовал себя плохо в Бассманом суде во вторник, 5 марта. Как стало известно Пятому каналу, он пожаловался на внезапную слабость.

Медики в ходе осмотра выявили у него повышенное артериальное давление. Мужчине была оказана помощь на месте, он не был госпитализирован.

Ранее в ходе этого заседания суд заочно арестовал подельника Шестуна — бывшего подмосковного депутата, бизнесмена Бориса Криводубского. Мужчина обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и легализации имущества, он объявлен в международный розыск.

Александр Шестун был арестован в июне 2018 года по делу о превышении должностных полномочий. В январе 2019 года у Шестуна выявили 22 автомобиля и 676 объектов недвижимости, среди которых 565 земельных участков в Серпуховском районе, оформленные на подконтрольные ему 40 юридических лиц.

В феврале 2019 года ему предъявили обвинение во взяточничестве на сумму почти в десять миллионов рублей, а также было выявлено имущество еще на 425 миллионов рублей.

Как сообщал Пятый канал, Шестун ранее в зале суда заявил о попытке суицида из-за «произвола властей».

Тема:
Дело Александра Шестуна 11
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