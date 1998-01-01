Кокорин располнел в СИЗО, отказавшись от тюремной еды

, 16:39 25

Нападающий питерского «Зенита» принципиально питается «на заказ», или тем, что присылают родственники с «воли».

Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 187

Правозащитник Светлана Метегина в пятницу, 11 января, провела проверку в СИЗО «Бутырка», где с октября 2018 года содержатся обвиняемые в хулиганстве российские футболисты — форвард петербургского «Зенита» Александр Кокорин и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев, сообщает «Советский спорт».

Светлана Метегина, рассказала изданию, что пообщаться с Павлом Мамаевым у нее получилось, так как футболист принимал участие в следственных действиях. Александра Кокорина правозащитница застала в спортзале, где он на пару с сокамерником играл в пин-понг.

Нападающий «Зенита» ни на что не жалуется и, несмотря на то, что в СИЗО неплохо кормят, принципиально пользуется своими правами и, заказывает еду в интернет-магазине. Так же его родственники присылают с воли провизию.

Александр Кокорин в условиях «Бутырки» не имеет интенсивных физических нагрузок. Это сказывается на его травмированном ранее колене. Светлана Метегина отметила, что футболист даже немного располнел. И несмотря на наличие парикмахера, возможно отращивает шевелюру.

Празднование Нового года прошло для футболиста «Зенита» тихо и спокойно, без излишеств. Александр Кокорин смотрел новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина по телевизору.

Ранее Пятый канал сообщал, что Кокорин и Мамаев могут сыграть в «Бутырке» матч 19 января. Но как сказал сам Александр правозащитнице Светлане Метегиной, пока он не давал согласия на участие в игре. Кокорин, по условиям контракта, должен получить разрешение ФК «Зенит».

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 187
14 янв
Главный тренер «Спартака»: Профессиональная карьера Мамаева не завершена
7 янв
Кокорин и Мамаев могут сыграть в «Бутырке» матч 19 января
1 янв
«Будут сидеть»: Петербургский комментатор о будущем Кокорина и Мамаева
30 дек
Им закон не писан: Чем прославились главные антигерои 2018 года
29 дек
Мамаев подал встречное заявление в полицию о причинении ему побоев
28 дек
Акция в поддержку Кокорина в Петербурге собрала восемь человек
27 дек
«Над ребятами издеваются»: адвокат о матче с участием Кокорина и Мамаева в СИЗО
23 дек
Кокорин и Мамаев сыграют в «тюремный» футбол
22 дек
Под адовым каблуком — Мамаев принял 30 условий жены для сохранения семьи
21 дек
«Это было ожидаемо»: Адвокат об окончательном обвинении Кокорина и Мамаева

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

16:44
Ольга Голодец выступила против введения налога на выезд из России
16:39
Кокорин располнел в СИЗО, отказавшись от тюремной еды
16:37
Видео: Борис Грачевский порадовал воспитанников детского дома мастер-классом
16:36
«Настоящее вторжение»: Караван мигрантов из Гондураса отправился в США
16:34
Опубликованы фото с места смертельного ДТП в Воронежской области
16:24
Элджей обиделся на «маленький»: Екатерина Гордон об иске против Дудя и Ивлеевой
16:18
Опубликован новый рейтинг самых дорогих футболистов мира
16:11
Госдума разрешила пенсионерам не доказывать отсутствие долгов за капремонт
16:04
Украинские разработчики Metro: Exodus выпустили постер с ошибкой в слове «Россия»
15:54
Директор московского офиса «Евросети» замерз насмерть
15:35
Видео: Евгений Петросян увез молодую помощницу Татьяну Брухунову из России
15:20
Видео: Разрушенный взрывом газа в Шахтах дом с высоты птичьего полета
15:14
«Депрессией попахивает»: Полулысая Высоцкая шокировала сеть своим новым образом
15:07
Жуткое столкновение автобуса и троллейбуса в Казани попало на видео
15:00
Прямая трансляция репетиции парада в честь окончания блокады Ленинграда
14:57
Видео: зажигательное выступление американской гимнастки стало интернет-хитом
14:53
Мэй в отставку? В Британии парламент решает судьбу Brexit и Кабмина
14:53
У экс-главы Серпуховского района обнаружили 565 участков земли и 22 машины
14:47
В Магнитогорске не хватает съемного жилья для расселения рухнувшего дома
14:43
Прием заявок в зимнюю школу «Инженеры будущего» завершается в Петербурге

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьеры-2019 на Пятом канале

Пятый канал активно развивает собственное производство сериального контента. В 2019 году телезрителей ждут многочисленные премьеры.

5-tv.ru

Цифры дня

Зрители смотрят вечерние новости на Пятом

9 января жители московского региона в категории «Все 25-59» выбрали для вечернего телесмотрения программу «Известия» на Пятом. Это принесло каналу долю 8,4% и первое место среди всех федеральных телеканалов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Как изменился топ-5 популярных каналов по итогам года

Используя данные исследовательской компании Mediascope РБК проанализировал телевизионные предпочтения россиян, проживающих в городах с населением от 100 тыс. человек, за прошедший 2018 год.

5-tv.ru

Реклама