Кокорин располнел в СИЗО, отказавшись от тюремной еды

Правозащитник Светлана Метегина в пятницу, 11 января, провела проверку в СИЗО «Бутырка», где с октября 2018 года содержатся обвиняемые в хулиганстве российские футболисты — форвард петербургского «Зенита» Александр Кокорин и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев, сообщает «Советский спорт».

Светлана Метегина, рассказала изданию, что пообщаться с Павлом Мамаевым у нее получилось, так как футболист принимал участие в следственных действиях. Александра Кокорина правозащитница застала в спортзале, где он на пару с сокамерником играл в пин-понг.

Нападающий «Зенита» ни на что не жалуется и, несмотря на то, что в СИЗО неплохо кормят, принципиально пользуется своими правами и, заказывает еду в интернет-магазине. Так же его родственники присылают с воли провизию.

Александр Кокорин в условиях «Бутырки» не имеет интенсивных физических нагрузок. Это сказывается на его травмированном ранее колене. Светлана Метегина отметила, что футболист даже немного располнел. И несмотря на наличие парикмахера, возможно отращивает шевелюру.

Празднование Нового года прошло для футболиста «Зенита» тихо и спокойно, без излишеств. Александр Кокорин смотрел новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина по телевизору.

Ранее Пятый канал сообщал, что Кокорин и Мамаев могут сыграть в «Бутырке» матч 19 января. Но как сказал сам Александр правозащитнице Светлане Метегиной, пока он не давал согласия на участие в игре. Кокорин, по условиям контракта, должен получить разрешение ФК «Зенит».