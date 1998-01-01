Владимиру Путину подарили хоккейную композитную клюшку с гербом России

Представители Клуба лидеров Агентства стратегических инициатив подарили президенту России Владимиру Путину хоккейную клюшку из композитного материала с надписью «Россия» и государственным гербом. Во вторник, 15 января, глава государства посетил стенд Клуба лидеров по продвижению бизнес-инициатив на выставке, приуроченной к заседанию наблюдательного совета Агентства.

На стенде была представлена серия хоккейных композитных клюшек из углепластика и стекловолокна, посвященных российскому оружию, которые назывались С-400, АК-47, Т-90.

Хоккейные клюшки были созданы при участии известных профессиональных игроков. Их стоимость должна быть на 20-40% ниже зарубежных аналогов. Композитный спортивный инвентарь планируется экспортировать в Германию, Финляндию, Латвию, Эстонию и другие страны, сообщает ТАСС.

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