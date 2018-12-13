Создателей фильма об истоках российского футбола накажут рублем

Минкульт оштрафует создателей фильма «Дикая лига» о зарождении футбола в России. Об этом на встрече с финдиректором продюсерского центра «Новое время» Дмитрием Шмулевичем завил министр культуры РФ Владимир Мединский.

Поводом для санкций стал срыв сроков производства киноленты, которую должны были сдать в конце 2018 года. Мединский отметил, что размер штрафа увеличивается с каждым днем, а сам факт несоблюдения графика создания картины назвал недопустимым.

— Если производство фильма сильно затягивается, а потом он еще и собирает маленькую кассу, хотя позиционировался как массовое кино, мы будем обращать внимание на такие вещи при распределении субсидий , — приводит слова министра телеканал «360».

В свою очередь, Шмулевич пояснил срыв сроков участием зарубежных актеров, среди которых британец Адриан Пол (известен по роли Дункана Маклауда). По его словам, сейчас фильм находится на этапе постпродакшена и будет готов к концу февраля. Дата выхода в прокат будет определена по итогам переговоров с кинокомпаниями «XX век Фокс» и «Юниверсал» — предварительно, это ноябрь 2019 года.

Картина «Дикая лига» повествует о событиях начала XX века в России, при которых в стране стали играть в футбол. Главные роли в фильме исполнили Иван Охлобыстин, Олеся Судзиловская, Владимир Яглыч и Дмитрий Назаров. В съемках также приняли участие футболисты российской сборной, в том числе Артем Дзюба.