McDonald's потерял монополию на Big Mac

Корпорация McDonald's потеряла свои права на товарный знак Big Mac после долгого судебного процесса. Бюро интеллектуальной собственности Европейского Союза (EUIPO) вынесло решение в пользу сети фаст-фуда Supermac's из Ирландии. Об этом сообщает агентство Reuters.

В 2017 году McDonald's предпринял попытку ограничить сеть Supermac's на территории ЕС. Представители компании мотивировали свои требования тем, что потребители будут путать название Super Mac и фирменного бургера Big Mac. Однако европейский регулятор не нашел доказательств использования товарного знака в течение пяти лет до подачи иска.

Крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания намерена обжаловать решение EUIPO.

Ранее Пятый канал рассказывал, как Дональд Трамп накормил команду футболистов бургерами на приеме в Белом доме.