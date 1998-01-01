Матвиенко: Рассчитывать на ослабление давления на Россию нельзя

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Спикер Совета Федерации заявила, что от парламентариев требуется наращивание действий и инициатив по укреплению доверия к РФ.

Фото: www.globallookpress.com

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в среду, 16 января, заявила, что Россия будет продолжать вести независимый и самостоятельный курс внешней политики, сообщает РИА Новости.

На открытии весенней сессии Совфеда Матвиенко отметила, что опираться на ослабление санкций в отношении нашей страны не стоит.

— Международная обстановка остается сложной. Рассчитывать на ослабление санкционного, политического, информационного давления на нашу страну не приходится. Несмотря на это мы будем и далее проводить самостоятельный и независимый внешнеполитический курс, — сказала Валентина Матвиенко.

Спикер Совета Федерации также добавила, что в этом отношении Россия чувствует поддержку других стран, международных структур и ряда общественных организаций.

Ранее Пятый канал сообщал, что Валентина Матвиенко напомнила прокуратуре о борьбе с ростом цен.

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