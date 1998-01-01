Матвиенко: Рассчитывать на ослабление давления на Россию нельзя

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в среду, 16 января, заявила, что Россия будет продолжать вести независимый и самостоятельный курс внешней политики, сообщает РИА Новости.
На открытии весенней сессии Совфеда Матвиенко отметила, что опираться на ослабление санкций в отношении нашей страны не стоит.
—
Спикер Совета Федерации также добавила, что в этом отношении Россия чувствует поддержку других стран, международных структур и ряда общественных организаций.
Ранее Пятый канал сообщал, что Валентина Матвиенко напомнила прокуратуре о борьбе с ростом цен.