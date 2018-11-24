Лавров: Россия призвала страны Европы убедить США не выходить из ДРСМД

, 16:29 30

Глава МИД РФ уверен, что европейские страны заинтересованы в том, чтобы США не выходили из соглашения по размещению ракет, более чем кто-либо другой.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Руководитель внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров заявил, что Россия продолжит работу с США по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), о выходе из которого заявили в Белом Доме. Об этом глава МИД РФ рассказал во время пресс-конференции по итогам 2018 года, сообщает «Экономика сегодня».

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Российский дипломат высказал надежду, что в Европе наконец-то осознают всю опасность, которая повиснет над Евросоюзом после выхода США из ДРСМД, после чего власти ЕС сформулируют собственную позицию относительно сложившейся ситуации и повлияют на Вашингтон.

 — Надеюсь, что те европейские страны, которые в этом заинтересованы, может быть, больше, чем кто-либо другой, также приложат усилия, чтобы не плестись в хвосте американской позиции, — заключил Лавров.

Выход из ДРСМД повлечет за собой размещение американских ракет в странах Евросоюза — в непосредственной близости границ России, что автоматически поставит их под прицел российских средств противодействия внешней агрессии. То есть, США, выходя из ДРСМД, по сути, превращают европейские страны в мишени.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан между Москвой и Вашингтоном 1 июня 1987 года. Соглашение впервые в истории позволило ликвидировать целый класс вооружений. Так, по договору СССР и США обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000 — 5500 километров) и меньшей (от 500 до 1000 километров) дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем. Фактически, подписание ДРСМД положило конец гонке вооружений и так называемой холодной войне. ДРСМД стал главным документом в мире в отношении режима контроля над вооружениями.

Ранее Пятый канал публиковал мнение Сергея Лаврова, рассказавшего о причинах выхода США и договора.

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