Лавров призвал Европу воздействовать на Вашингтон в вопросе о ДРСМД

Вашингтон продолжил создавать риски для стратегической стабильности в мире. О том, что США держит курс на слом всех договоренностей в этой сфере, заявил в среду, 16 января, министр иностранных дел России Сергей Лавров. У многих стран есть опасения, что в планы США входит свертывание договора о стратегических наступательных вооружениях вслед за договором о противоракетной обороне. Россия по-прежнему готова работать над спасением Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

— Надеемся, что те европейские страны, которые в этом заинтересованы, может быть, больше, чем кто-либо другой, тоже приложат усилия, чтобы не плестись в хвосте американской позиции, не принимать послушно заявления в НАТО, возлагающие всю вину на Российскую Федерацию и игнорирующие факты, которые мы представляем и готовы дополнительно представить, а все-таки будут стараться воздействовать на Вашингтон, чтобы он занял более ответственную позицию по отношению ко всем членам международного сообщества, прежде всего к европейцам, — заявил Лавров.

Министр иностранных дел напомнил, что позиция США в очередной раз подтвердилась во вторник, 15 января, в Женеве — на переговорах о судьбе договора о ракетах средней и меньшей дальности.

Ранее Пятый канал сообщал, что заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасностью Андреа Томпсон назвала результаты переговоров в Женеве «разочаровывающими».