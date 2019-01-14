Жители Уэстбрука спорят о происхождении огромного ледяного диска на реке

Жители американского Уэстбрука (штат Мэн) бурно обсуждают появление в местной реке огромного ледяного диска, который медленно вращается и никуда не уплывает. Видео опубликовал в соцсетях местный житель, который снял необычное явление в понедельник, 14 января, из окон своего офиса. Круг диаметром около 90 метров вращается против часовой стрелки.

Как пишет Portland Press Herald, многие уверены, что без инопланетян не обошлось. Местные жители вспомнили, что несколько лет в этом же месте наблюдали гигантскую змею, поедающую бобра, и усмотрели в этих двух явлениях некую мистическую связь. Предложили даже, что именно эта рептилия и двигает ледяной диск.

Профессор физики Марк Баттл заявил изданию, что раньше никогда не видел в Уэстбруке ничего подобного. По его словам, вращение льдины против часовой стрелки вопреки эффекту Кориолиса обусловлено течением в этом месте реки, толщиной льда и трением льда о береговую линию.

Ранее Пятый канал рассказывал о таинственных ледяных шарах, появившихся в Финском заливе в Ленинградской области.