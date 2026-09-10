Пять тысяч каждому взрослому: Трамп раскрыл необычное условие для получения выплат

Трамп пообещал по 5 тысяч долларов каждому американцу за победу республиканцев

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении выплатить взрослым гражданам страны по пять тысяч долларов (около 427 тысяч рублей) в случае победы республиканцев на выборах в Конгресс США в ноябре. С таким обещанием американский лидер выступил на съезде Республиканской партии в Далласе. Его слова приводит агентство Reuters.

«Если республиканцы получат контроль и над Палатой представителей, и над Сенатом США — и там, и там благодаря нашей огромной экономической мощи и успехам, я выплачу дивиденды в размере пяти тысяч рублей каждому взрослому гражданину Соединенных Штатов Америки», — заявил Трамп.

Президент уточнил, что одним из условий получения выплаты станет требование потратить эти средства на территории США. При этом других деталей предложенной программы он не раскрыл.

Трамп уже заявлял, что в случае победы демократов на промежуточных выборах в Конгресс ему может грозить попытка импичмента. Он призвал сторонников Республиканской партии активнее участвовать в голосовании, несмотря на то что сам президент не будет указан в избирательных бюллетенях.

Также сообщалось о том, что государственный долг США впервые в истории страны превысил 40 триллионов долларов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональд Трамп заявил о заключении крупной энергетической сделки между США и Венесуэлой. По словам американского лидера, соглашение позволит Вашингтону получить доступ к 65 миллиардам баррелей нефти.

Трамп назвал договор одной из крупнейших нефтяных сделок в истории США. Он отметил, что такие объемы ресурсов, по его оценке, могут обеспечить страну на 500 лет.

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