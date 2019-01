Второй заход: Лазарев является главным претендентом на «Евровидение» от РФ

Одним из главных претендентом на участие от России в музыкальном конкурсе «Евровидение», которое в 2019 году состоится в Израиле, является певец Сергей Лазарев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

В этом году телеканал «Россия-1», который получил право трансляции конкурса, решил отказаться от проведения национального отбора и определить артиста самостоятельно. По словам источника, кандидатура Лазарева не единственная, но основная. Кто же все-таки отправиться в Тель-Авив от России станет известно в ближайшее время.

К слову, для Сергея Лазарева это может стать уже второй попыткой участия в конкурсе «Евровидение». В 2016 году он представлял нашу страну в Стокгольме и тогда занял третье место с композицией You Are the Only One, которая была написана Филиппом Киркоровым. А по решению зрителей — первое.

Кроме того, опыт бить второй раз и очень даже успешно по «Евровидению» у России есть. Так, со второй попытки победу в 2008 году одержал в музыкальном конкурсе Дима Билан, став после этого первым русским исполнителем победившим на этом конкурсе.

