В Москве задержан гендиректор производителя водки «Пять озер»

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Полиция подозревает руководителя компании в крупном мошенничестве.

Фото: www.globallookpress.com

Генеральный директор Алкогольной сибирской группы (АСГ) Андрей Стрелец был задержан по подозрению в мошенничестве. Сотрудники полиции застали управляющего прямо в офисе и попросили проехать с ними во вторник, 15 января. Об этом сообщает РБК.

Причины задержания пока не сообщаются, однако стало известно, что это не связано с работой организации. До перехода в алкогольный бизнес Стрелец занимал пост генерального директора по России в американской компании Wrigley.

Покидая московский офис в сопровождении сотрудников МВД, Стрелец уточнил, что прекратит работу в компании. Новым гендиректором предприятия назначена Елена Тябутова, действующий финансовый директор АСГ.

— Это назначение позволит сохранить преемственность в управлении бизнесом и обеспечит работу компании в нормальном режиме, — приводит комментарий сотрудников компании РБК.

«Алкогольная сибирская группа» — крупный производитель водки в РФ. Компания выпускает продукцию под марками «Белая березка», «Хаски», «Сиббиттер» и «Пять озер».

Ранее Пятый канал сообщал, что Мосгорсуд продлил срок домашнего ареста экс-главбуха «Седьмой студии» Нине Масляевой до 19 апреля. Подозреваемая в хищении 133 миллионов рублей признала свою вину.

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