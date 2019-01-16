В Москве задержан гендиректор производителя водки «Пять озер»

Генеральный директор Алкогольной сибирской группы (АСГ) Андрей Стрелец был задержан по подозрению в мошенничестве. Сотрудники полиции застали управляющего прямо в офисе и попросили проехать с ними во вторник, 15 января. Об этом сообщает РБК.

Причины задержания пока не сообщаются, однако стало известно, что это не связано с работой организации. До перехода в алкогольный бизнес Стрелец занимал пост генерального директора по России в американской компании Wrigley.

Покидая московский офис в сопровождении сотрудников МВД, Стрелец уточнил, что прекратит работу в компании. Новым гендиректором предприятия назначена Елена Тябутова, действующий финансовый директор АСГ.

— Это назначение позволит сохранить преемственность в управлении бизнесом и обеспечит работу компании в нормальном режиме, — приводит комментарий сотрудников компании РБК.

«Алкогольная сибирская группа» — крупный производитель водки в РФ. Компания выпускает продукцию под марками «Белая березка», «Хаски», «Сиббиттер» и «Пять озер».

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