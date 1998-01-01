Китай не намерен пересматривать решение суда по делу гражданина Канады, приговоренного к смертной казни за наркоторговлю, несмотря на давление канадских властей. Об этом сообщает газета Global Times.

Как сообщает источник, в КНР недовольны позицией союзников США: они пытаются оказать давление на Китай, что заставляет государство проявлять жесткость в отношении с ними.

На днях канадские власти выразили протест по поводу оглашения в Даляне смертного приговора Роберту Ллойду Шелленбергу. Канадца обвинили в контрабанде более 220 килограммов метамфетамина, о чем свидетельствуют веские доказательства.

Оттава попросила смягчить приговор подсудимому, однако Китай отказался идти на компромисс. В стране заявили, что общественное мнение не станет поводом к пересмотру дела в суде.

Согласно первоначальному вердикту, подсудимого приговорили к 15 годам лишения свободы. Однако в ходе обнаружения новых улик было проведено повторное слушание, на котором суд приговорил канадца к сметной казни.

Ранее Пятый канал сообщал, что российского художника-акциониста Петра Павленского признали виновным в поджоге банка на площади Бастилии.