«Незамерзайка»? В Башкирии люди гадают, что течет у них из водопровода

Водоканал преподнес жителям Стерлитамака сюрприз. Из водопроводных кранов в нескольких районах города течет в буквальном смысле голубая вода.

Несмотря на этот факт, многие горожане отнеслись к этому с юмором. Автомобилисты предположили, что это может быть тосол или «незамерзайка».

Почему вода такого странного цвета — неизвестно. В управляющей компании жильцов заверили, что в самые короткие сроки разберутся в природе этой аномалии.

Ранее Пятый канал рассказывал о новой линейке вкусов водопроводной воды, вытекающей из кранов города Гнездово Смоленской области.

Местные жители дали им немудреные, но точно отражающими суть, названия: «тухлое яйцо», «ржавчина» и «масляный микс». Пользоваться такой водой, невозможно.